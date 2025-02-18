كوريا الجنوبية تسعى لجذب الأجانب من أجل حل الأزمة السكانية

قال مسئول كبير في اللجنة الرئاسية الكورية، اليوم الثلاثاء، إن سول بحاجة إلى قبول المزيد من الأجانب والسعي إلى اتخاذ تدابير شاملة أخرى؛ لمعالجة أزمة انخفاض معدل المواليد وتسارع الشيخوخة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة الرئاسية المعنية بشيخوخة المجتمع والسياسات السكانية جو هيونج-هوان، خلال منتدى في سول: «بدلا من التركيز على كيفية زيادة معدلات المواليد فقط، نحتاج الآن إلى أن يكون لدينا وجهات نظر أكثر شمولا وابتكار حلول، مثل جذب المزيد من الأجانب».

وتشهد البلاد تغيرات ديموغرافية مقلقة، حيث يختار العديد من الشباب تأجيل الزواج أو إنجاب الأطفال أو التخلي عنهما، تماشيا مع تغير الأعراف الاجتماعية وأنماط الحياة، وكذلك وسط سوق العمل الصعب وارتفاع أسعار المنازل.

ومن المتوقع أن يصل معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يعني متوسط عدد الولادات المتوقعة من المرأة في حياتها، إلى 0.75 مولود في العام، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 مولود لكل امرأة اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان دون هجرة.

وقال جو: «يجب أن نخلق بيئات لائقة تجذب المواهب الأجنبية، لا سيما في الصناعات المتقدمة والقوى العاملة الشابة، وأن نتوصل إلى تدابير مبتكرة للاندماج الاجتماعي».

وقد وصل عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية إلى حوالي 2.65 مليون أجنبي في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي عدد السكان، وفقا للبيانات الحكومية.



