مدرب دورتموند: مباراة سبورتينج في دوري الأبطال فرصة للخروج من الكبوة

قال نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، إن فريقه لم يحسم تأهله لدور ال16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم الفوز 3 /0 في مباراة الذهاب أمام سبورتينج لشبونة بمرحلة الملحق.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل مباراة الإياب غدا: "لقد انتهى الشوط الأول فقط، وأتوقع أن تكون مباراة صعبة، وسنبذل أقصى جهد ممكن، ولن نغير الكثير أو ندخل في حسابات عديدة".

ويستضيف دورتموند وصيف الموسم الماضي نظيره سبورتينج لشبونة غدا الأربعاء في مباراة الإياب، ويعاني الفريق مؤخرا خاصة بعد الخسارة بهدفين دون رد في الديربي أمام بوخوم متذيل ترتيب الدوري الألماني يوم السبت.

وواصل دورتموند نزيف النقاط في الدوري الألماني، حيث حقق فوزا واحدا في سبع مباريات، وتراجع للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب مبتعدا بفارق كبير عن بايرن ميونخ المتصدر، وباير ليفركوزن حامل اللقب.

وأضاف كوفاتش: "بالتأكيد موقفنا ليس سهلا، ولكنها فرصة لأن يتحسن الفريق ويخرج من الكبوة بشكل أقوى، ويجب أن نتحلى بالإيجابية لتتحسن الأمور في المستقبل".

وألمح مدرب دورتموند إلى أن الجزائري رامي بن سبعيني مدافع الفريق قد يكون في التشكيل الأساسي بعدما تعافى من إصابة عضلية، وشارك في التدريبات الجماعية.