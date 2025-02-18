الجيش اللبناني يستكمل عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية

يستكمل الجيش اللبناني عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية المتاخمة لإسرائيل، مع دخولنا في اليوم الأخير المحدد لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.



وأفادت مراسلة روسيا اليوم بأنه سُجل حتى الساعة (لحظة كتابة هذا الخبر)، دخول عناصر وآليات الجيش اللبناني الى بلدات: بليدا، محيبيب، ميس الجبل، حولا، ومركبا.

وبالتوازي، تقوم فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني بعملية مسح وكشف على المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، في حين واصل جنود الجيش الإسرائيلي بين فترة وأخرى، القيام بعمليات نسف وتفجير للعديد من المنازل في بلدتي العديسة وكفركلا، وذلك قبيل الانسحاب منهما.

وفي سياق متصل، أصدرت بلديات حولا وكفركلا ومارون الراس، بيانات دعت فيها الأهالي، وقبل العودة إلى البلدات المحررة، إلى التقيد بالتعليمات التي سوف تصدر عنها في بيانات متلاحقة حفاظا على سلامتهم .

ومن المتوقع أن يبدأ أهالي البلدات الجنوبية بالعودة إليها تدريجا ابتداء من صباح يوم الثلاثاء.

كما توجهت جرافات للجيش اللبناني واليونيفيل مع آليات عسكرية إلى مثلث بلدات برج الملوك كفركلا الخيام، تمهيدا للدخول إلى هذه البلدات.

على المقلب الآخر، أكد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، أنه سيبقي على أعداد من قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان بعد 18 فبراير (اليوم الثلاثاء)، موعد انتهاء مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الإجراء المتمثل ببقاء القوات في جنوب لبنان مؤقت إلى حين جاهزية الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا القرار يلقى رفضا من الجانب اللبناني، حيث أن الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على أنه لن يقبل بأن يبقى إسرائيلي واحد على أرض لبنان، معربا عن خشيته من عدم انسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب البلاد غدا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، الذي أنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الفائت.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري.

من جهته، أعلن أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم في كلمة له يوم أمس الأحد، أنه إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها.