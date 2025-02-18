سعد الحريري: تولي الشرع الرئاسة دليل بارز على تحرر سوريا من طغيان غاشم

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تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، برقية تهنئة من رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، عبّر خلالها الأخير عن الصدى الإيجابي في لبنان، بعد تولي الشرع رئاسة الجمهورية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أبدى الحريري، تفاؤله في تحقيق الرئيس الشرع أهداف الشعب السوري التي ناضل لأجلها سنوات.

واعتبر المسئول اللبناني الأسبق تولي الشرع الرئاسة أنه «دليل بارز على تحرر سوريا من طغيان غاشم عاث فسادا وإجراماً في سوريا».

كما أعرب الحريري، عن تطلعه لإقامة علاقات ودية بين لبنان وسوريا؛ تلبي مصالح الشعبين وتمحو آثار حقبة آثمة اندثرت إلى غير عودة.

تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد #أحمد_الشرع برقية تهنئة من السيد سعد الحريري، عبّر خلالها السيد الحريري عن الصدى الإيجابي في لبنان بعد تولي السيد الشرع رئاسة الجمهورية.

وأبدى تفاؤله في تحقيق الرئيس الشرع أهداف الشعب السوري التي ناضل لأجلها سنوات، كما اعتبر توليه الرئاسة… pic.twitter.com/wYVJshgu9c — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 18, 2025

وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، عودة «تيار المستقبل» إلى العمل السياسي وخوض جميع الاستحقاقات القادمة.

وقال في كلمة له من ساحة الشهداء في الذكرى الـ20 لاغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري: «منذ 20 عاما طردتم نظام بشار الأسد المجرم من لبنان، واليوم قام الشعب السوري البطل وطرد المجرم من سوريا».

وأضاف: «هذه مناسبة لنعلن دعمنا لإرادة السوريين ولاستقرار سوريا وإعادة إعمارها وإرادتنا بأفضل العلاقات الندية من دولة لدولة باحترام كامل للسيادة والاستقلال، كما أعلنت مرارا وتكرارا القيادة السورية الجديدة».



