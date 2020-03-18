أوبر تعلق خدمة «أوبر بول» للنقل الجماعي في أمريكا وكندا بسبب فيروس كورونا

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أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر تكنولوجيز أمس الثلاثاء، تعليق خدمة "أوبر بول" للنقل الجماعي في الولايات المتحدة وكندا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يذكر أن خدمة "أوبر بول" تتيح التوفيق بين مجموعة من الركاب الذين يتجهون إلى وجهة مشتركة لركوب سيارة واحدة موجودة في منطقتهم.

وقال أندرو ماكدونالد نائب رئيس أوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هدفنا في أوبر هو المساعدة في منع انتشار الفيروس في المجتمعات التي نخدمها".

وأضاف أن قرار تعليق الخدمة سيؤثر على 8 مدينة بما فيها سان فرانسيسكو ونيويورك وسياتل.

وجاء قرار أوبر بعد دعوة عدد من سائقي الشركة إلى تعليق خدمة النقل الذكي بسبب المخاوف الصحية.

وفي الوقت نفسه ستواصل الشركة توفير خدمتها الأساسية إلى جانب خدمة توصيل الوجبات الغذائية من المطاعم إلى المنازل "أوبر أيتس".

وقال ماكدونالد "نريد المساعدة في ضمان سلامة كل شخص في مدننا، في حين نوفر خدمات التنقل الأساسية... نتواصل مع المسؤولين المحليين في كل دول العالم ونتوقع اتخاذ خطوة مماثلة إذا لزم الأمر في أي منطقة أخرى".