 كوريا الشمالية: سنتجاهل أي اتصال من الولايات المتحدة ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية: سنتجاهل أي اتصال من الولايات المتحدة ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 8:31 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 8:31 ص

 قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها ستواصل تجاهل أي اتصال من الولايات المتحدة "ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية تجاه بيونج يانج".

وأكد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة يونهاب للأنباء، أن الولايات المتحدة تواصلت مع بيونج يانج حتى في اليوم السابق لمناوراتها المشتركة مع كوريا الجنوبية من جانب "دولة أخرى".

وأضاف: "أوضحنا بالفعل وجهة نظرنا بأنه لن يكون هناك اتصال أو محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سياساتها المعادية لنا وأننا سنستمر في تجاهل محاولاتها للتواصل معنا" ن حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكان البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق أنه تواصل مع كوريا الشمالية لإجراء محادثات ، لكن كوريا الشمالية لم ترد.

ويأتي البيان في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سول لإجراء محادثات مع نظيريهما في كوريا الجنوبية.

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