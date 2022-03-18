مركبة الفضاء الروسية سيوز «إم إس 21» تنطلق اليوم إلى الفضاء

قدم الرئيس التنفيذي لشركة روسكوزموس دميتري روجوزين إلى رائد الفضاء أوليج أرتيمييف بطاقة محطة الفضاء الدولية الخاصة الروسية أمس الخميس لتبدأ رحلة فضائية اليوم، بحسب وكالة تاس الروسية.

وتم تقديم بطاقة الهوية خلال لقاء جمع اللجنة الحكومية طاقم البعثة 67، حيث من المقرر إطلاق مركبة الفضاء في مهمة رئيسية ليرسل صورًا ومواد فيديو.

ومن المتوقع أن يبقى طاقم البعثة 67 في المدار لمدة 195 يومًا.

ووقعت وكالة تاس وروسكوزموس اتفاقية تعاون في 17 نوفمبر 2021 حيث أصبح رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين أول مراسل خاص لتاس على المحطة.