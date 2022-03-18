إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينيين، بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات، اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.



وقالت مصادر فلسطينية في محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في قدميهما فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في وسط مدينة الخليل.



وأطلق جنود الاحتلال -حسب شهود عيان- الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع الإصابات المذكورة إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق.



وفي محافظة نابلس بشمال الضفة، أصيب خمسة فلسطينيون بالرصاص المطاطي و22 آخرون بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب المحافظة.



وفي قرية بيت دجن في شرق المحافظة ذاتها، أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي، أحدهما طفل، فيما أصيب 35 آخرون بالاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع.



وفي محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غربي الضفة، أصيب ثمانية فلسطينيون بالرصاص المطاطي وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان، تخرج بشكل أسبوعي من كفر قدوم، للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عامًا، لصالح مُستوطنة "قدوميم".



وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام القرية وتصدى لهم سكانها.