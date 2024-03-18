سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد اليوم الاثنين، وفقا لما قاله الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في سول قولها إن كوريا الشمالية أطلقت الصاورخ باتجاه البحر الشرقي، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وهو ما يمثل ثاني إطلاق لبيونج يانج هذا العام حتى الآن.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو حتى اختبار صواريخ باليستية من أي مدى. وعادة ما تكون هذه صواريخ أرض-أرض وقادرة أيضا على حمل رأس حربي نووي.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية قد اختتمت في الآونة الأخيرة المناورات السنوية المسماه "فريدوم شيلد" أو "درع الحرية".

وتتهم بيونج يانج بانتظام واشنطن وسول أن تدريباتهما العسكرية هي تحضير لهجوم عليها، وهو ما تنفيه الدولتان.