النيابة تصرح بدفن جثة شاب سقط من الطابق الـ13 في الإسكندرية

طلبت نيابة محرم بك في الإسكندرية، الأحد، تحريات المباحث الجنائية؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه حول حادث مصرع شاب يدعى "إ.ع.أ"، 30 عاما؛ إثر سقوطه داخل منور شقة سكنية، كائنة في الطابق الـ13 شارع عرفان، وسط المحافظة.

كما طلبت النيابة أقوال أسرته وشهود العيان، ومدها بتقرير الطب الشرعي بشأن الجثة، لبيان أسباب الوفاة، ومشاهدة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث إن وجدت، والتصريح بتسليم الجثة لأسرتها لمواراتها الثرى.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بورود إشارة من إدارة مستشفى "خاص" يفيد وصول شاب مصاب بجروح وكدمات وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ونزيف فى المخ، وفارق الحياة فور وصوله.

وبانتقال الشرطة، إلى المستشفى وموقع البلاغ، تبين من التقرير الطبي أن الشاب وصل مصابا بكسور متعددة في جميع أنحاء الجسم، والجمجمة، ونزيف في المخ، نتيجة سقوط مرتفع، وعلى الفور جرى إدخاله غرفة العناية المركزة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

وبسؤال شهود الواقعة من أسرته والجيران، أفادوا بأن الشاب متزوج حديثا، وكان يقوم بتركيب تندة في شرفة الشقة محل سكنه، فأختل توازنه، وسقط في منور العقار، ما أدى لإصابته الموصوفة في التقرير الطبي.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ التحري عن ملابسات الحادث، والعرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.