قالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، للصحفيين، إن الانتخابات الرئاسية الروسية كانت ديمقراطية بالكامل، ما سمح للشعب الروسي بممارسة حريته في الاختيار.

وأضافت ماتفيينكو: "إذا تحدثنا عن الانتخابات، فقد أجريت بشكل شفاف وصريح وديمقراطي. وعلى عكس العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك ما يسمى بالدول الديمقراطية، لدينا انتخابات حرة. وهذا تعبير مباشر عن إرادة شعبنا، حيث صوت كل مواطن مهم"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت إن البرلمانيين يعرفون كيف تجري العملية الانتخابية في الدول الأخرى، مضيفة: "بهذا المعنى، انتخاباتنا هي بالتأكيد ديمقراطية. اذكروا لي على الأقل دولة واحدة حيث توجد كاميرات فيديو في مراكز الاقتراع بحيث لا يمكن لأحد أن ينتهك القانون".

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد، إلى أن المواطنين كانوا سعداء للغاية بفترة التصويت التي استمرت ثلاثة أيام.

واختتمت ماتفيينكو حديثها قائلة: "إن التصويت لمدة ثلاثة أيام أمر مريح للغاية. كما أظهر التصويت الإلكتروني عن بعد، الذي تم استخدامه خلال هذه الحملة الانتخابية، فعاليته".