 البنك المركزي: أصول البنوك تسجل 14.2 تريليون جنيه بنهاية 2023 - بوابة الشروق
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البنك المركزي: أصول البنوك تسجل 14.2 تريليون جنيه بنهاية 2023


نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:31 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:31 م
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تسجيل أصول البنوك العاملة في مصر 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشف التقرير الربع سنوي للبنك المركزي، عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك إلى 410.877 مليار جنيه، فيما سجلت الاحتياطيات 476.473 مليار جنيه، والمخصصات 346.922 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وسجل صافي إيرادات النشاط نحو 686.161 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 407.592 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

فيما حقق إجمالي المصروفات نحو 402.773 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 276.748 مليار جنيه آخر عام 2022.

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