الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية: أمنيتي الأولى والأخيرة زيارة الكعبة

قالت منى نجار سليمان جودة، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية من منطقة نجع العرب بمدينة دراو بأسوان، إن أمنيتها الأولى والأخيرة هي زيارة الكعبة.

وأضافت في تصريحات اليوم: "أنا من زمان الناس اللي عرفني بيقولولي أنتي الأم المثالية على مستوى مصر والحمد لله ربنا رضاني من كرمه علشان عارف إني تعبت وشقيت".

وتابعت: "كنت رافضة يقدمولي لأن واحدة زميلاتنا ولادها الـ3 دكاترة فهي اللي هتاخدها، لكن أولادي وموظفة في الشئون قالوا لي إنها نصيب وهنقدم لك وكل واحد بياخد نصيبه، وأنا قولت أكيد مش هكسب، لكن سبحان الله".

وعن قصة كفاحها التي جعلت منها الأم المثالية الثانية قالت، إنها بدأت من 3 إعدادي عندما كانت متفوقة دراسيًا، وفي أول سنة توفيت والدتها اضطرت للعمل في التجارة لخدمة إخوتها ونجحت في تزويجهم ثم تزوجت وظلت تخدم والدها وزوجها وأولادها، ثم قررت استكمال تعليمها وقدمت بمعهد كومبيوتر باعتباره لغة العصر، وأضافت: "كنت بروح المعهد وطلعت من الـ10 الأوائل على المعهد وكنت باخد المحاضرات في كوم أمبو وامتحن في أسوان".

وتابعت: "كملت المسيرة بخدمة زوجة أبي وكانت حاجة بيني وبين ربنا وبسبب دعواتها ربنا كرمني بشغل في شركة المياه ومضيت العقد واتعينت بسببها".

وأوضحت: "زوجي توفى منذ 13 سنة، وكان يعمل موظفا بالوحدة المحلية وطباخ بالأفراح. ولدي 5 أبناء وهم مهندس ومحاسب ودكتورة جامعية بكلية التربية قسم اللغة الفرنسية ودكتورة بشرية وابن بيدرس في كلية الصيدلة، وجوزي مات وأنا عندي 42 سنة، بعد معاناة استمرت سنة كامله فى سرطان الرئة وكنت متفرغة بشكل كامل للوقوف بجانبه في مرحلة علاجه والمرور للكشف للعلاج واخذ جرعات الكيماوي إلى أن توفاه الله،وكان أكبر أولادي كان في آخر سنة بكلية الهندسة والباقين في 3 ثانوي والإعدادي والابتدائي".

وأضافت: "معاش زوجي كان بسيط جدًا 800 جنية والراتب بتاعي وقتها كان 246 جنيها لأني اشتغلت وأنا عندي 40 سنة، بس كان معايا مشروع صغير سوبر ماركت بيساعدني في مصروف البيت، واشتغلت فترة في شركة ماي واي بس خبيت علشان أولادي كانوا كبروا".

وأكملت: "بعد وفاة زوجي صممت أكمل كليتي كنت وقتها في 3 كلية حقوق كملت وربنا قدرني إني أكون ضهر وسند لكل أولادي إلى أن تجروا جميعا من كلياتهم".