الخارجية التركية: الموقف العدواني للحكومة الإسرائيلية يهدد مستقبل المنطقة

قالت وزارة الخارجية التركية، إن المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بحق مئات الفلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء، تشير إلى دخول مرحلة جديدة في سياسة «الإبادة الجماعية» التي تنتهجها حكومة بنامين نتنياهو.

وذكرت في بيان عبر موقعها الرسمي، أن «إسرائيل تتحدى الإنسانية بأبشع انتهاك للقانون الدولي والقيم العالمية»، قائلة إن «تسبب إسرائيل في دوامة جديدة من العنف غير مقبول».

وحذرت من أن «الموقف العدواني الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية يهدد المستقبل المشترك للمنطقة، في الوقت الذي تتزايد فيه جهود البحث عن السلام والاستقرار على المستوى العالمي».

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف حاسم ضد إسرائيل؛ من أجل ضمان وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجددت أنقرة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، ودعمها للجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى 326 شهيدا.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 مواطنا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.