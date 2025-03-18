برلين تعتزم ترشيح بيربوك لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية ألمانية أن برلين تعتزم الدفع بوزيرة الخارجية أنالينا بيربوك كمرشح ألماني لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورة 2025/26 .

وأفادت هذه المصادر بأن مجلس الوزراء الألماني وافق بالتمرير على قرار بهذا الخصوص بشكل فعلي.

ومن المقرر أن يتم انتخاب بيربوك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل يونيو المقبل، على أن تبدأ فترة ولايتها التي تستمر لمدة عام في سبتمبر المقبل.

وبحسب اتفاقات داخلية في الأمم المتحدة، تُعتبر عملية انتخابها إجراءً شكليا. ومع توليها المنصب الأممي، ستتنازل بيربوك عن مقعدها في البرلمان الألماني.

يُذكر أن منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يختلف عن منصب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغله حاليًا أنطونيو جوتيريش. وتتمثل مهام رئيس الجمعية العامة في تنظيم وإدارة جلسات الجمعية.

ومن المقرر أن تقدم بيربوك في مايو/أيار المقبل برنامج عملها في نيويورك قبل انتخابها في يونيو.

وقد تم وضع الإطار الأساسي لهذا البرنامج مسبقًا من قبل الدبلوماسية الألمانية البارزة هيلجا شميد، والتي كانت المرشحة الأصلية للمنصب. وكانت شميد رُشحت من قبل ألمانيا لهذا المنصب في سبتمبر 2024.

إلا أن القرار اتُّخذ الآن لتعيين شخصية سياسية في هذا المنصب.

وفي حال انتخابها، ستحل بيربوك محل رئيس الوزراء الكاميروني الأسبق فيليمون يانج.