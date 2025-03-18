وزيرا خارجية مصر وهولندا يبحثان مستجدات الوضع في قطاع غزة

تلقى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه.

وأكد الوزير عبد العاطى لنظيره الهولندي، إدانة مصر للضربات الجوية الاسرائيلية بقطاع غزة فجر اليوم التي تعيد التوتر إلى المنطقة وتعرقل الجهود الساعية للتهدئة وإعادة الاستقرار، وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة والذى يعد انتهاكاً صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن مصر قد بذلت جهوداً حثيثة لتثبيت الاتفاق بمراحله الثلاث.

واطلع وزير الخارجية نظيره الهولندي على التطورات الخاصة بالجهود المصرية لدعم التهدئة في غزة والتحضير للمؤتمر المقرر عقده في القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، معرباً عن التطلع لقيام دول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها هولندا بمواصلة تقديم الدعم الإنسانى اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع والمشاركة في المؤتمر، مشدداً على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.