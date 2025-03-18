أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يتضمن سيطرة موسكو على خط التماس، ووقف التعبئة العسكرية، ومنع إعادة تسليح الجيش الأوكراني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا على ضرورة إنهاء الحرب عبر سلام دائم، على أن تبدأ عملية السلام بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة وضمان وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، يليها اتخاذ خطوات نحو وقف شامل لإطلاق النار.

كما رحب بوتين بمقترح ترامب حول امتناع كل من موسكو وكييف عن استهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا.

وأكد الكرملين أن الزعيمين اتفقا على تشكيل مجموعات خبراء لمتابعة جهود حل الصراع.

وأشار البيان الروسي إلى أن بوتين أبلغ ترامب بأن موسكو وكييف ستنفذان عملية تبادل أسرى في 19 مارس، تشمل 175 شخصًا من كل جانب.

يأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات في أوكرانيا، حيث شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا للهجمات على البنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وبينما تعثرت الجهود الدبلوماسية السابقة في تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار، يعد هذا الاتفاق المؤقت خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع وفتح باب المفاوضات لتحقيق سلام دائم.