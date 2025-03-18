النائب محمد زين الدين: خرق إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعاودة قصف قطاع غزة، ينذر بتزايد حدة الصراع في المنطقة، وهو الأمر الذي يؤثر على الأمن والاستقرار.

وقال زين الدين في بيان له اليوم: إن معاودة القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مئات الشهداء والمصابين، يكشف النية تجاه تقويض عملية السلام، لاستكمال الجرائم غير الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار زين الدين، إلي أن ما يحدث من تجاوزات صارخة وانتهاكات واضحة يؤكد أن الكيان الإسرائيلي لا عهد له، ولا توجد لديهم نية في إنهاء الصراع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، قائلا: لابد من موقف موحد لوقف هذه الانتهاكات لإنقاذ المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة.

وشدد محمد زين الدين، على أهمية الموقف المصري وتحركات القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، والسعي نحو وقف دائم لإطلاق النار، وكذلك القضاء على مقترحات التهجير القسري للفلسطينيين.