برلمان باكستان يدين موجة الأنشطة الإرهابية الأخيرة في البلاد

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أدانت اللجنة البرلمانية للأمن القومي في باكستان، اليوم الثلاثاء، بشدة موجة الأنشطة الإرهابية الأخيرة، ودعت إلى التنفيذ الفوري لخطة العمل الوطنية واستراتيجية للقضاء على الشبكات الإرهابية ومواجهة الدعم اللوجستي.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لشجاعة وإقدام وخبرة قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون المهنية في مكافحة الإرهاب، وأكدت التزام باكستان الثابت بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.

كما أعربت اللجنة عن تضامنها مع الأسر المتضررة من الأنشطة الإرهابية.

من جهته، قرأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الإعلان الذي اعتمدته اللجنة البرلمانية بالإجماع.

وعقدت اللجنة اجتماعها المغلق اليوم برئاسة رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تزايد إساءة استخدام الجماعات الإرهابية لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية والتجنيد وتنسيق الهجمات، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير فورية للحد من هذه الإساءة.

وأكدت اللجنة دعمها الثابت للقوات المسلحة الباكستانية وأجهزة إنفاذ القانون، مشيدة بتضحياتها الهائلة وعزمها على الدفاع الوطني.

كما أعربت اللجنة عن أسفها لعدم مشاركة بعض أعضاء المعارضة، وأكدت مجددًا أن عملية التشاور ستستمر في المستقبل.

وحضر الجلسة رئيس الوزراء شهباز شريف، وأعضاء اللجنة البرلمانية، وقادة سياسيون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول سيد عاصم منير، ووزراء، وكبار المسؤولين من الجيش وأجهزة الاستخبارات.