قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز التمويني تبلغ 152 قرشًا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «ten»، أن تكلفة الرغيف تختلف وفقًا لنوعية الطاقة المستخدمة سواء سولار أو غاز طبيعي.

وأوضح أن الدولة تتحمل 132 قرشًا من قيمة الرغيف، في حين يتحمل المواطن 20 قرشًا، مشيرًا إلى أن حصول المواطن على دعم نقدي للخبز المدعم قد يكون منطقيًّا، لكن الأمر يثير تساؤلات إذا ما ارتفعت الأسعار لا سيما أن الدولة ستتحمل فروق الأسعار عندما ترفع حجم الدعم المقدم.

ولفت وزير التموين إلى أن توجهه الشخصي هو تقديم الدعم النقدي، موضحًا أن المواطن سيكون أكثر رشادة من الدولة إذا ما حصل على دعم الخبز نقديًّا، كما أن هذا المسار سيجعل المواطن يستخدم السلعة دون هدر، كما أن السلعة سيكون لها سعر واحد.

وأكد أن كل هذه الأمور من مميزات الدعم النقدي، مشيرًا إلى أنّ هناك مناقشات جارية في الحوار الوطني، حيث ستكون الحكومة جاهزة بخطتها في هذا الإطار بانتهاء المناقشات.