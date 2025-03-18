صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين للانضمام إلى القوات المسلحة، وكذلك الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارًا من يوم السبت 5 أبريل 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أعلن عن التفاصيل والشروط الخاصة بقبول الدفعتين، إلى جانب فتح باب القبول للمرحلة التجنيدية الثالثة لعام 2025.

شروط التقديم للتطوع

يُشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين، حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وألا يقل طوله عن 170 سم.

المؤهل الدراسي

الحاصلون على الشهادة الإعدادية بنسبة 60% فأكثر.

قصاصو الأثر: الحاصلون على الإعدادية (درجة النجاح فقط)، أو راسبو الإعدادية، أو الحاصلون على الابتدائية، من مواليد قنا وأسوان والمناطق الصحراوية التابعة لهما.

السن عند الالتحاق



لا يقل عن 16 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا (بحد أقصى 19 يناير 2026).

قصاصو الأثر: لا يقل عن 17 عامًا، ويشترط موافقة ولي الأمر لمن هم دون 18 عامًا.

طريقة التقديم

يتم تسجيل البيانات عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة (https://tagcand.mod.gov.eg) اعتبارًا من 18 مارس حتى 9 مايو 2025، مع سداد الرسوم وطباعة نموذج طلب الالتحاق. تُصرف الملفات اعتبارًا من 5 أبريل حتى 13 مايو 2025 من مناطق التجنيد والتعبئة، ويتم استكمال المستندات والتقديم حتى 15 مايو 2025.

المستندات المطلوبة

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية وأصل بيان النجاح.

شهادة الميلاد موضحًا بها الرقم الثلاثي.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وولي الأمر.

عدد 8 صور شخصية حديثة.

شروط قبول دفعة المجندين (يوليو 2025)

حملة المؤهلات العليا

مواليد 1 يناير – 31 ديسمبر حتى عام 2004، الحاصلون على مؤهلاتهم بين أغسطس 2024 ويناير 2025، بالإضافة إلى خريجي كليات الطب الذين أنهوا فترة الامتياز. يُستقبلون بمكاتب التجنيد والتعبئة بدءًا من 15 أبريل 2025، ويخضعون للكشف الطبي بين 26 أبريل و15 مايو 2025.

حملة المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد 1 يناير – 31 ديسمبر حتى عام 2004، الحاصلون على مؤهلاتهم بين أغسطس 2024 ويناير 2025، والمتخلفون من دفعات سابقة. يُستقبلون اعتبارًا من 7 مايو 2025، ويخضعون للكشف الطبي بين 17 و20 مايو 2025.

حملة المؤهلات المتوسطة

مواليد سبتمبر وأكتوبر 2005، والحاصلون على مؤهلاتهم حتى العام الدراسي 2023/2024، والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة. يُستقبلون اعتبارًا من 23 مارس 2025، ويخضعون للكشف الطبي بين 5 و23 أبريل 2025.

غير ذوي المؤهلات

مواليد سبتمبر وأكتوبر 2005 والمتخلفون عن التجنيد، يُستقبلون اعتبارًا من 12 مايو 2025، ويخضعون للكشف الطبي بين 21 و29 مايو 2025.

إرشادات هامة للمتقدمين

ضرورة التأكد من المستندات وصحة البيانات.

عدم التعامل مع الوسطاء أو دفع أي مبالغ مالية لمدعين بقدرتهم على المساعدة في القبول.

سيتم إرسال نتائج الاختبارات عبر رسائل نصية (tagneed)، وليس من أي مصدر آخر.

لمزيد من المعلومات

يمكن زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (tagneed@mod.gov.eg) أو الاتصال بالخط الساخن 15499.