وزير النقل: الانتهاء من توسعة الطريق الدائري 30 يونيو المقبل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رافقه أثناء الجولة التفقدية على أعمال تطوير الطريق الدائري، مشيرًا إلى أهمية الطريق الدائري، نظرًا للكثافة المرورية التي يستوعبها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن الطريق الدائري يصل طوله إلى 106 كيلومترًا، والكثافة المرورية في القطاع الذي يبلغ 12 كيلومترًا من المريوطية وحتى الأوتوستراد تصل إلى 213 ألف مركبة خلال اليوم الواحد.

وأشار إلى ربط الطريق الدائري لمحافظات القاهرة الكبرى، وكذلك يربط العاصمة بباقي محافظات مصر من خلال الشرايين التي تتفرع منه، لافتًا إلى توسعة الدائري بـ 3 حارات في الاتجاهين ليكون الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ماعدا منطقة المنيب 8 حارات.

ولفت إلى الانتهاء من توسعة الطريق الدائري في 30 يونيو المقبل، وإعادة هيكلة الكهرباء على الدائري خلال شهرين بعد الانتهاء من تطوير الطريق نفسه.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، والتي تتم بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق والمنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، وكذا متابعة التقدم في سير وتنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.



