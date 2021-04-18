قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن هناك بعض المواطنين لا يفرقون بين الفوضى والحرية، موضحة أن الأمر يتطلب من الشعوب العربية التثقيف أولًا، حتى تكن قادرة على الاستمتاع بالحرية، والتفرقة بينها وبين الفوضى.



وأضافت، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أنها تساند الشعب السوري وتدعم الدولة وقائد الوطن، ذاكرة أن الجهلاء بتاريخ سوريا ومن يدمروا البلد ليسوا بالسوريين، حسبما قالت.



وأكدت أن ما تتعرض له سوريا والدول العربية مؤامرة دولية، مضيفة أن كل ما تعرضت له تونس ومصر وليبيا وسوريا والعراق مكتوب.



ووصفت تجربة مصر خلال الفترة الأخيرة بالعظيمة، نظرًا لأنها جمعت المؤيدين والمعارضين في سياق واحد، مؤكدة أن الرئيس السيسي سيطر على الوضع ونظم البلاد، بفضل التجربة المصرية الناجحة، بعيدًا عن ثورات العرب التي دمرت الشعوب إلا مصر.