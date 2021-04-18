يبدأ في إسرائيل، اليوم الأحد، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، ما يمثل مؤشرا جديدا على أن البلاد ربما تجاوزت المرحلة الأسوأ من جائحة كورونا.

إلا أن ارتداء الكمامات لا يزال مطلوبا في الأماكن المغلقة، وفي المناطق التي يختلط فيها الشخص بصورة مباشرة مع آخرين من خارج أسرته.

ويعتقد الخبراء أنه قد يتم رفع هذه القاعدة في غضون شهر في ظل التراجع الحاد في عدد حالات الإصابة في البلاد.

وشهد اليوم أيضا افتتاح معظم المدارس بصورة كاملة لأول مرة منذ عام، مع عودة التلاميذ للانخراط في فصول كاملة وليس نظام المجموعات الصغيرة التي كان معمولا بها.

ومع ذلك، لا يزال ارتداء الكمامات مطلوبا في الفصول الدراسية.

وبفضل حملة التطعيم السريعة، انخفض عدد حالات الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل.

كما تراجع عدد حالات الإصابات الخطيرة إلى نحو 200 حاليا، بعدما كان نحو 1200 في نهاية يناير.

وتلقى نحو 3ر5 مليون من سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا. بينما تلقى ما يقرب من خمسة ملايين الجرعتين المطلوبتين.

وتراجعت وتيرة حملة التطعيم رغم أنه لا يزال هناك نحو مليون إسرائيلي فوق 16 عاما لم يحصلوا على اللقاح.

ويحذر الخبراء من أن إسرائيل لم تحقق بعد مناعة القطيع.