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لقي شاب مصرعه بـ"طوبة" في الرأس، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والطوب بين مجموعة من الأهالي في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهم.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز طنطا، بورود بلاغ بمقتل شاب يدعى "إبراهيم طارق" بقرية دفرة التابعة للمركز، بسبب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والطوب بين 9 أشخاص بسبب خلافات بينهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل الشاب أثناء مشاهدته مشاجرة، حيث أصابته في رأسه طوبة أدت إلى وفاته في الحال.

تم السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، واقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.