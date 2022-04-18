مسؤول يمني يدين محاولات إفشال استعادة الحكومة ممارسة صلاحياتها من عدن

اتهم المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني علي الصراري محاولات تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين وجماعة الحوثي لإفشال خطوة استعادة القيادة اليمنية ممارسة صلاحياتها من العاصمة عدن الواقعة جنوب البلاد.

وقال الصراري في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن "القيادة اليمنية تعرضت لتهديدات من قبل تنظيم القاعدة وداعش، ما يدل على ارتباطهما بالجماعة الحوثية لإفشال عودة الحكومة لممارسة صلاحياتها من عدن".

وأكد مسئولية الأجهزة الأمنية في بسط الأمن ووضع حد لهذه التهديدات المتواصلة على القيادات اليمنية، مشددا على استمرار ميليشيا الحوثي في خرق الهدنة الإنسانية، التي أعلنت عنها مؤخرا الأمم المتحدة لمدة شهرين، وقابلة للتجديد في البلاد.

وأدان الصراري قيام جماعة الحوثي بحشد المزيد من المقاتلين والآليات العسكرية في مناطق القتال من أجل شن المزيد من الهجمات على البلاد.

يأتي ذلك تمهيدا لوصول قيادة المجلس الرئاسي اليمني، المشكل مؤخرًا، إلى عدن لإدارة شئون البلاد من الداخل، فيما كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن الخميس الماضي، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.