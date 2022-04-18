الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا لكرة السلة

اختتم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على صالة حسن مصطفى استعدادا لمواجهة نظيره فريق فاب بطل الكاميرون غدا الثلاثاء في إطار الجولة الخامسة “الأخيرة” من المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من 9 وحتى 19 من أبريل الحالي.

كان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره فريق أسبوار فوكاش بطل الكونغو بنتيجة 101-92 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا.

يذكر أن الزمالك كان قد ضمن المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر.

وقد أسفرت قرعة بطولة أفريقيا، عن وقوع الزمالك في مجموعة النيل، والتي تضم: بترو دي لواندا الأنجولي وفاب الكاميروني وكوبرا سبورت من جنوب السودان وكيب تاون تايجرز الجنوب أفريقي وفوكاش الكونغولي.. على أن تتأهل 4 فرق من المجموعة للمرحلة الأخيرة والتي تقام في كيجالي برواندا في شهر مايو المقبل.