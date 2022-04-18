تحصين 475 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أعلن الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن المديرية، وعن طريق 180 لجنة تحصين، انتهت حتى الآن من تحصين 475 ألفا و245 رأس ماشية، ما بين 238 ألفا و833 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و236 ألفا و412 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي انطلقت منتصف الشهر الماضي.

وأشار إلى أن فرق المديرية نظمت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة لأجل التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما تم عقد 375 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

فيما باشرت لجان التحصين عملها في المقار المُعدة لها وانتقلت كذلك إلى المربين في منازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، وسط إقبال ملحوظ من جانب المواطنين على الحملة، ما يعكس زيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.