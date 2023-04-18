قال الفنان دياب، إنه سعيد بنجاح مسلسل «تحت الوصاية»، الذي يقدم فيه شخصية صالح، مشيرًا إلى أن الجمهور يصف صالح بـ«الشرير» لكنه لا يراه كذلك.



جاء ذلك في تصريحات خاصة لبرنامج «كأس إنرجي للدراما»، الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا عبر محطة راديو «إنرجي 92.1»، لتقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر.



وذكر دياب، أن صالح شخصية «رمادية» ولا يحترف الشر بشكل واضح، ولكنه يحاول توفير مصدر دخل ليتزوج حبيبته، مضيفًا: «صالح مش ماهر في صنعة أبوه فمش هتدخل له الدخل اللي يخليه يتجوز البنت اللي بيحبها.. وعنده نرجسية وذكورية اللي موجودة عند أغلب الشريحة دي من الناس والمركب دي حلم حياته».



وأشاد دياب بتجربة العمل مع الفنانة منى زكي قائلا: «أنا بقالي 9 سنين بمثل.. مشفتش في حياتي أصدق من مني زكي ولا حد محترف زيها ولا في تعاملها مع زمايلها واحترامها لمهنتها.. ربنا يحميها ويحفظها ويخليها لنا».



وتحدث دياب عن زملائه أبطال تحت الوصاية، بعدما قدموا جميعا أدوارا استثنائية، مضيفًا: «علي الطيب فنان وموهبة عظيمة وربنا يحميه ويستحق أكتر من كده بكتير.. ونهى عابدين صادقة جدا ومحترفة وكل الناس عاملة شغل عظيم وده يبين إنه المخرج شاطر أوي».



وأشاد دياب بالمخرج محمد شاكر خضير، موضحا: «طلع أصدق ما في المواهب دي كلها وأجمل ما فيهم.. هو مسبش حد.. ومطلعنا كلنا شكلنا حقيقيين».



وكشف دياب عن أعماله في الفترة القادمة، قائلا: «منتظر عرض فيلم السرب بعد تأجيله عدة مرات وهو عمل يشرف.. ولسه مش لاقي حاجة محترمة أرجع بيها للغناء».