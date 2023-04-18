الجيش السوداني: الدعم السريع يستعد لاستقبال مساعدات عسكرية في مروي

قال الجيش السوداني، قبل قليل، إن قوات "الدعم السريع" تستعد لاستقبال مساعدات عسكرية في مطار مروي.

وأضاف الجيش السوداني: "الدعم السريع يستنفر قواته في نيالا والفاشر والجنينة لإرسالها للخرطوم"، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتابع الجيش السوداني: "نستغرب من حديث الدعم السريع عن هدنة أثناء حشده قوة كبيرة في مروي".

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن خروج 16 مستشفى في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عن الخدمة، بعضها تعرض للقصف.

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أمس الاثنين، عن مقتل 180 شخصًا وإصابة 1800 آخرين، خلال ثلاث أيام من المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وقالت رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، هبة عمر لموقع "سودان تربيون" إن مستشفيات: الشعب وابن سينا وبشائر وبحري لقصف فيما جرى الاعتداء على المستشفى التركي تعرضوا للقصف.

ولا تزال الاشتباكات، التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع منذ السبت الماضي، مستمرة دون توقف في العاصمة الخرطوم والتي استخدمت فيها مختلف الأسلحة، بما في ذلك المضادة للطيران وقذائف المدفعية والقصف بالطيران الحربي.