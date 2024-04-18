 رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: أكثر من 1000 شاحنة مساعدات أطلقها التحالف الوطني لغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: أكثر من 1000 شاحنة مساعدات أطلقها التحالف الوطني لغزة

أحمد علاء
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 8:58 م | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 8:59 م

قال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أكثر من 1000 شاحنة وجهها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، مساء الخميس، أنّ التحالف أطلق اليوم القافلة السادسة من شاحنات الإغاثة، موضحا أنّ آلاف الأطنان تم إدخالها.

وأوضح أن أكثر من 80% من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة هي شاحنات مصرية، مقابل 20% من دول العالم.

وذكر أن هذا الحجم من العمل الإغاثي غير مسبوق على مستوى العالم، مفيدا بأن المساعدات تتنوع بين مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخياما ومياها وملابس.

وأمس الأول الثلاثاء، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الثانية من القافلة السادسة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث الحرب على غزة التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.

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