قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العامل الذي يتقن عمله يكون فيه حالة عبادة لله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال برنامج «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، الخميس: «الإخلاص في العمل عبادة، النظافة عبادة، النظام عبادة، الأدب عبادة، خفض الصوت أيضا والاقتصاد في المشي وعدم الإسراف رعاية النباتات والكائنات حياته جميعها عبادة».

وأوضح أن المرأة عليها أن تحتسب عملها في المطبخ من أجل زوجها وأبنائها ليس من ضمن الهموم لكن من ضمن المنح الإلهية.

وتابع مخاطبا المرأة: «خديها على إنها عبادة كلفكِ الله عزوجل بها، في هذه الحالة سيهون عليكِ عمل المنزل.. اعتبرِ نفسك في حالة عبادة».

وأشار إلى أنه عندما يخلط أحدٌ عملًا صالحًا بآخر سيئًا بهذا لا يعني عدم صلاح العمل الذي أقدم عليه، باعتبار أن العمل الصالح يظل صالحًا.