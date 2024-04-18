تحدّثت الفنانة سوزان نجم الدين، عن موقفها من الزواج وذلك بعد مرور أربع سنوات على وفاة زوجها.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، إنّها ليست بعيدة عن فكرة الزواج لكنّها متصالحة مع نفسها بشكل كبير.

وأضافت: «أنا متصالحة مع حياتي.. عايشة بروقان وسلام.. بطلع وأرجع وقت ما أريد.. عايشة حياتي رايقة وهادئة».

وأشارت إلى أنها إذا وجدت شريكا يمكن أن يضيف فائدة إلى حياتها ويكون سندا حقيقيا لها ويحقق لها الأمان، فهي ترحب بهذا الارتباط.

وأوضحت نجم الدين، أنها إذا لم تجد هذه المواصفات فهي ليست مضطرة للقبول بأي زيجة، مؤكدة أن شخصيتها قوية وشبَّهت نفسها بأنها تعيش في غابة كبيرة تعيش فيها بمفردها ومن ثم يجب أن تكون قوية لتحمي نفسها.

وأفادت بأن لديها أربعة أبناء يقيمون جميعهم في الولايات المتحدة ويدرسون هناك.