أولمبياكوس يهزم فنربخشة ويتأهل لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تأهل أولمبياكوس اليوناني إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على مستضيفه فنربخشة التركي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب فنربخشة شوكرو ساراجوغلو، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بتفوق الفريق التركي بهدف دون رد.

وسجل عرفان كان قهوجي هدف فنربخشة الوحيد في مباراة اليوم، في الدقيقة 11، ولكنه لم يكن كافيًا لمنح التأهل للفريق التركي.

وكان أولمبياكوس حقق الفوز في مباراة الذهاب الخميس الماضي في اليونان بنتيجة 3-2، ليذهب الفريقان لركلات الترجيح، بعد التعادل في مجموع المباراتين 3-3، والتي ابتسمت للضيوف على حساب أصحاب الأرض.

ويلتقي أولمبياكوس في الدور نصف النهائي مع أستون فيلا الإنجليزي، الذي فاز بدوره بركلات الترجيح على حساب ليل الفرنسي مساء اليوم أيضًا.