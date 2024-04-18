قالت مريم الشحي، أخصائي التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الإمارات اعتادت على مرور منخفضات جوية من حين لآخر، لكن المنخفض الحالي كان استثنائيا؛ لكونه مشبعا برطوبة هائلة قادمة من بحر العرب.

وأشارت في تصريحات عبر شاشة «المحور» مساء الخميس، إلى أن المنخفضات الجوية المعتادة كانت تأتي محملة برطوبة بسيطة لتسقط على مناطق محددة في الدولة، بينما تميز هذا المنخفض بانتشار رطوبة هائلة من بحر العرب غطت جميع أنحاء الدولة، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.

وأوضحت أن الأمطار جاءت غزيرة وخلفت وراءها جريان الأودية وفيضان السدود وتجمعات كثيرة للمياه في أماكن متفرقة بالدولة، لافتة إلى دعوة مركز الأرصاد لجميع المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنازل واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة قبل وقوعه.

ولفتت إلى تحويل الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات على مستوى الدولة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات، فجر اليوم الخميس، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الدولة، وذلك بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيا بعدما شهدت الإمارات أكبر كميات أمطار في تاريخها خلال الـ24 ساعة الماضية.