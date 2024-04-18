منحة سعودية بنحو 5 ملايين دولار لمعالجة سوء تغذية الأطفال باليمن

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه تلقى نحو خمسة ملايين دولار من السعودية، لمعالجة سوء تغذية الأطفال باليمن.

وقال البرنامج الأممي في بيان اطلعت وكالة (د. ب. أ) على نسخة منه، إنه "تلقى منحة جديدة بقيمة 85ر4 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك لمعالجة سوء التغذية الحاد المعتدل بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات".

وأضاف أن" هذه المبادرة التي تستمر لمدة عام واحد، ستدعم 86985 فردًا من الفئات الضعيفة في محافظات أبين وعدن والضالع والحديدة والمهرة وحضرموت ولحج ومأرب وشبوة وسقطرى وتعز".

ونقل البيان عن ريتشارد راجان، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي وممثله في اليمن قوله : "لكل طفل الحق في حياة صحية، خالية من الجوع.. هذا التمويل الإضافي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالغ الأهمية لدعم الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر في هذه المحافظات".

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث ملايين السكان باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

ويأتي ذلك جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.