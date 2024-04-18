الرئيس البولندي يجري زيارة خاصة لترامب في نيويورك

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قال الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء إنه سيجري "زيارة خاصة" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وسيعقد الاجتماع في المساء، حسبما قال دودا لممثلي الصحافة البولندية خلال زيارة إلى نيويورك.

وقال الرئيس البولندي: "لقد دعاني السيد دونالد ترامب إلى شقته الخاصة ، لذا فهي زيارة خاصة بحتة".

يشار إلى أن ترامب ، الذي يحاكم حاليا بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية سرية لممثلة إباحية، لديه يوم عطلة من المحكمة يوم الأربعاء.



ولم يخف الرئيس البولندي، الذي ينحدر من صفوف حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، إعجابه بترامب.

يشار إلى أن دودا موجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة. وقبل مغادرته وارسو، قال بالفعل إنه يريد مقابلة ترامب إذا سنحت الفرصة.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء إن الجميع في بولندا يدركون أن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر لن يكون مفضلا بالنسبة لأمن بولندا وأوروبا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووفقا لتوسك، فإن كل خطاب يلقيه ترامب تقريبا يظهر موقفه المناهض لأوكرانيا والمؤيد لروسيا.

وقال رئيس الوزراء إنه يتوقع من الرئيس البولندي "أن يثير بحزم مسألة الانحياز الواضح إلى الغرب وأوروبا في الصراع الأوكراني الروسي" ، إذا التقى ترامب.

وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو حليف عسكري وثيق لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا واستقبلت نحو مليون لاجئ من هناك، كما أنها مركز للمساعدات العسكرية الغربية لكييف.