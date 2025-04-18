وزير الخارجية: نُجري تحضيرات لعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر في القاهرة

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على وجود إرادة مشتركة قوية بين مصر والجزائر لدفع وتطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن اللقاء بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شهد تسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري، موضحا أن اللقاء تناول الترتيبات الجارية للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها التحضيرات لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي من المقرر أن تستضيفها القاهرة خلال العام الحالي؛ بهدف تطوير علاقات التعاون على الأصعدة كافة.

وأشار إلى إطلاع الرئيس تبون على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة، لوقف الحرب العدوانية الظالمة على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإنهاء معاناته، والسعي للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار؛ لحقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والطبية.

كما ذكر أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى الجهود العربية للتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مثمنا الموقف الجزائري المبدئي والثابت تجاه دعم الأشقاء في فلسطين وتعزيز صمودهم ومجابهة مخططات التهجير القسري.

وأشار إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بهدف وضع الخطة العربية الإسلامية موضع التنفيذ، معربا عن تقدير مصر الكامل للرئيس تبون وللجزائر الشقيقة على الدور الهام الذي تضطلع به في دعم القضايا العربية، بما في ذلك الحقوق الفلسطينية المشروعة، لا سيما من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي بصفتها العضو العربي الوحيد حاليا.