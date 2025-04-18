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استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الشعب الجمهوري بدمشق اليوم الجمعة.

وقالت الرئاسة السورية إن الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني استقبلا عباس والوفد المرافق له في أول زيارة للرئيس الفلسطيني بعد التغير الذي شهدته سوريا وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد .

ويرى مراقبون في دمشق أن زيارة عباس تكتسب أهمية استثنائية نظرا لتعقيدات الملف الفلسطيني في سوريا بسبب وجود فصائل فلسطينية كانت موالية للنظام السابق وتم إغلاق جميع مكاتبها ومقراتها العسكرية.

وأوضح المراقبون أن عباس سيبحث ملف العلاقات الثنائية ووجود الفلسطينيين في سوريا الذين يقدر عددهم بأكثر من نصف مليون شخص حاليا وإعادة إعمار مخيم اليرموك الذي يشكل عاصمة الشتات الفلسطيني.