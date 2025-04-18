 شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس


نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 7:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 7:53 ص

استشهد مواطنان وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أوصرين جنوب نابلس.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد مواطنين برصاص الاحتلال، قرب أوصرين، واحتجاز جثمانيهما.

وأوضحت أن الشهيدين هما: الطفل جهاد أدهم عبد الله عديلي (17 عاما)، والشاب سيف غسان جبر عديلي (19 عاما).

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاما)، برصاص الاحتلال في الركبة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أوصرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، واندلعت مواجهات في المنطقة.

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