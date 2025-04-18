إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بطريق الفيوم بني سويف الجديد

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بطريق الفيوم الدائري الجديد عند مدخل قرية نعيم مركز ناصر اتجاه بني سويف، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بطريق الفيوم الدائري عند مدخل قرية نعيم التابعة لمركز ناصر اتجاه بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية أن أسماء المصابين كالآتي: محمود جمعة أحمد 44 سنة، موظف، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وسيد روبي سيد 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد روبي سيد، توأم، 38 سنة، سائق، وإسلام حمادة إسماعيل 24 سنة، طالب بكلية طب بشري، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وسحجات بالجسم، ومحمود صفوت إبراهيم 36 سنة، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، وعيد رجب أحمد يوسف 27 سنة، مصاب بكدمة بالصدر وسحجات، تم نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.