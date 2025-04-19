ضياء رشوان: غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بسبب الاحتلال يفاقم الأزمة الإنسانية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ معبر رفح، المخصص لعبور الأفراد، مغلق بالكامل من ناحية قطاع غزة بسبب احتلاله من قبل إسرائيل، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لم تتوقف عن إدخال المساعدات، بل تواصل نقل الشاحنات عبر كرم أبو سالم، بعد أن تُحمّل من مصر وتُنسق عمليات دخولها.

وأوضح أنّ مئات بل آلاف الشاحنات دخلت غزة عبر هذا المسار، في وقت لم تسهم فيه أي جهة أخرى بشكل فعال سوى مصر، باستثناء بعض الإسقاطات الجوية المحدودة.

وأكد أنَّ مصر لن تتوقف عن الضغط السياسي والدبلوماسي لإعادة فتح المعابر، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس الماضي الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

وتمنع قوات الاحتلال، دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإزالة الركام الناتج عن 15 شهرا من الحرب على غزة.