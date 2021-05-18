چنا دياب توجه رسالة لمدرستها بعد طردها منها بسبب تشخيصها بـ«ADHD»

وجهت چنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، رسالة لمدرستها السابقة في لندن، وذلك بعد إجبارهم لها على ترك المدرسة بسبب عدم قدرتها على تحقيق درجات مرتفعة مثل باقي الطلاب، بسبب إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه.

وقالت چنا في رسالتها، إنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن ونصحت بمغادرة المدرسة في الصف الثاني عشر، بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه «ADHD»، واضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي، مما جعلها تعاني الكثير من الصعوبات في دراستها بسبب عدم قدرتها على التركيز وعدم تسليم واجباتها المدرسية في موعدها المحدد وعدم قدرتها على قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح، والكثير من الأشياء التي سببت لها الإحراج وسط زملائها.

وأوضحت چنا أن المعلمين في المدرسة، لم يستطيعوا التعامل معها بالشكل الصحيح وكانوا يتهمونها بتشتيت انتباه زملائها، وكانوا يصفونها بـ«الغبية» و«الكسولة»، وأنه كان من واجب المدرسة أن توجهها للتصرفات الصحيحة، وليس فقط لومها على عدم تحقيق درجات مرتفعة.

وأشارت چنا إلى أن المدرسة اهتموا فقط بمساعدة الطلاب القادرين على الدراسة بجد وتحقيق درجات مرتفعة كشقيقتها للالتحاق بالجامعات اللاتي يرغبن فيها، ولا يهتموا بالذين يواجهون مشاكل في الدراسة مثلها، وأنه عندما أرسلوها لأحد المتخصصين في صعوبات التعلم، لم يكن صبورا في التعامل معها وأصابها بالفزع مما تسبب في سوء حالتها أكثر، وبدأت في لوم نفسها على حالتها.

وأضافت چنا أن بعد خروجها من هذه المدرسة، حصلت على دبلومة في الغناء من جامعة BIMM، وتدرس الأدب الانجليزي، كما تحاول الحصول على شهادة في علم الاجتماع، وأن ما يميزها هو موهبتها وذكائها والعمل الجاد وشخصيتها وحبها للآخرين، فهي ليست غبية أو عاجزة أو غير مسؤلة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى من مدرستها أن تدعمها بدلا من أن ينصحوها بترك المدرسة، ومضيفة أنها تنصحهم بمعاملة طلابهم برفق ومحاولة مساعدتهم لتقدير وحب ذاتهم.

وحثت چنا متابعيها المصابين بالـADHD أو الـAnxiety أو أي أمراض نفسية، أن يؤمنوا بقدراتهم حتى وإن أحبطهم من حولهم.