المنيا: بدء تطوير مدخل المدينة ورفع ٣٠ طن مخلفات

وجه العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، باستغلال كل ما هو متاح لإيجاد بيئة نظيفة ومظهر جمالي يعكس طبيعة القرى وشوارع المدينة، خاصة لما لمدينة المنيا من لقب يليق بها كعروس الصعيد.

وأشار أبو كريشة إلى بدء تأسيس وتجميل مدخل عزبة الحكيم ببني أحمد الغربية، وتكثيف حملات النظافة للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة، حيث جرى رفع ٣٠ طن مخلفات بحي غرب المنيا.

ومن ناحيته، قال هشام الضوي، رئيس قرية بني أحمد الغربية، إنه جرى البدء في تطوير وتجميل ندخل عزبة الحكيم التابع للوحدة المحلية للقرية، تنفيذًا لتعليمات رئيس المدينة الرامية إلى الاهتمام بتطوير وتجميل مداخل القرية ونظافتها، مؤكدًا أن العمل جاري علي قدم وساق لانهاء العمل، وأن هذا المدخل هو الثالث من نوعه يتم تنفيذه بالجهود الذاتية حيث تم عمل ميدان الطريق الدائري وميدان مدخل بني أحمد من الجهة الشمالية.