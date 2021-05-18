مسيرات فلسطينية حاشدة في الضفة الغربية وأراضي 48 تنديدا بالعدوان الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الثلاثاء، مسيرات جماهيرية حاشدة وغاضبة في محافظات الضفة الغربية وأراضي عام 48، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، انطلقت مسيرة في رام الله شارك فيها الآلاف، ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بعدوان وجرائم الاحتلال، ورددوا الهتافات والأهازيج الوطنية.

وانتهت المسيرة التي جابت شوارع المدينة، عند مدخل البيرة الشمالي، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز «بيت ايل» العسكري، أصيب خلالها، حتى إعداد هذا الخبر، عدد من الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع.

وكانت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، دعت أبناء الشعب الفلسطيني الى المشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48 بالإضراب الشامل.