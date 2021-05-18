المالكي يطالب الصليب الأحمر بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني: قطاع غزة غير آمن

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير، على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الرسمية «وفا»، صباح الثلاثاء، بعث المالكي، رسالة من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، إلى ماورير، حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، خاصة في قطاع غزة، واستهدافه المدنيين الفلسطينيين العزّل وممتلكاتهم.

وتطرق وزير الخارجية في رسالته إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، وقصف المباني السكنية، والإعلامية، وكيف أصبح قطاع غزة مكانا غير آمن.

وطالب المالكي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنشاء مناطق آمنة لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال رفع رايات الحماية للجنة الدولية على المنشآت وإعلانها مناطق يمنع استهدافها، تحت الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف، وذلك من أجل تعزيز حماية المواطنين والأعيان الفلسطينية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وإيوائهم من الأخطار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الممنهج وواسع النطاق.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 212 شهيدًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة، و1400 إصابات بجراح مختلفة.