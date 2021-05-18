العسومي يدعو المنظمات والبرلمانات الدولية لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعرب العسومي - في كلمته في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين والتي عقدت اليوم برئاسته في مقر البرلمان العربي بالقاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي في القدس، وقطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة - عن أمله في أن تنجح مساعيه لحث هذه المنظمات والبرلمانات الدولية في الوقوف مع الحق الفلسطيني ووقف الممارسات الإسرائيلية التي وصلت إلى مستوى خطير جدا.

وقال العسومي إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأولى بالنسبة لنا كعرب، موضحا أنه يأتي هذا الاجتماع من منطلق مسئولية القومية للبرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق الشعب الفلسطيني ودعم كافة حقوقه وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف العسومي إننا نقف مع الشعب الفلسطيني وندعو الشعوب العربية الحرة إلى دعم ومناصرة الفلسطينيين في استرجاع حقوقهم المسلوبة، مؤكدا موقف البرلمان الثابت ودعمه الكامل لخيارات الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ودعم ومساندة فلسطين على كافة المستويات لرفض الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على حق الشعب الفلسطيني في ضرورة إنهاء الاحتلال لدولتهم والتوصل لحلول عادلة ودائمة لكافة القضايا، مشيرا إلى أن ما يحدث الان يتنافى مع كافة المواثيڨ والأعراف الدولية.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووضع حد للجرائم والإجراءات، التي تمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة ثانية مساء اليوم بمشاركة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح النائب عزام الأحمد لاطلاع أعضاء لجنة فلسطين على آخر المستجدات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم، كما سيصدر عقب الإجتماع بعدد من التوصيات والقرارات الهامة بهدف نصرة القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.