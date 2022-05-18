ضبط متهمين لإدارة قناة فضائية دون ترخيص في الجيزة

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط شخصين يديران قناة فضائية بدون تصريح بالجيزة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة قناة فضائية بدون ترخيص، متخذاً من إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، مقراً مستتراً لإدارة القناة المشار إليها والتى يتم بثها عبر القمر الصناعى عن طريق الوكيل مالك التردد المتواجد بإحدى الدول، وكذا قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالهم برفع "مصنفات سمعية ومرئية" غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة المشار إليها وأمكن ضبط المسئول عن الدعم الفنى -له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية- ومالك الشركة المشار إليها، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبتفتيش مقر القناة فى حضورهما تم ضبط (وحدة معالجة مركزية يوجد عليها آثار ودلائل على إدارة قناة على موقع اليوتيوب وبها مصنفات غير مجازة رقابياً، إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول به آثار ودلائل على إدارة تلك القناة من خلال محادثات على تطبيق الواتس آب)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإدارتهما للقناة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.