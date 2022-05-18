تنطلق الدورة الـ9 من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، في تمام الساعة 8 مساء يوم السبت المقبل، وتستمر فعالياته حتى 28 مايو الجاري، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبدالوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

تشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 43 فرقة من دول "تونس، إسبانيا، بنجلاديش، أذربيجان، السودان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الهند، جنوب السودان، اليمن، إندونيسيا، باكستان، الأردن، الكونغو برازفيل، ومصر)، بالإضافة إلى مشاركة شرفية للصين وكوريا الجنوبية، جاءت للمشاركة في المهرجان عبر العلاقات الثقافية الخارجية وفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم فنون تراث بلادهم، إلى جانب فرق وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.

ويعقد الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام بالقلعة، وفى بعض أماكن العروض المختلفة للفرق المشاركة في دورة المهرجان لهذا العام، التي تشهد تنوعا كبيرا.

ومفاجأة الدورة الـ9 من المهرجان هي عودة شارع المعز لمهرجان الطبول، الذى ستشارك فيه كل الفرق في اليوم التاني من المهرجان في شارع المعز مرتدين زيهم الرسمي بتقديم رسالة سلام إلى العالم أجمع، حيث تشارك جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة التاسعة من المهرجان، وحوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبدالفتاح.

ويقام المهرجان بقلعة صلاح الدين- شارع المعز- ساحة الهناجر- قبة الغورى- قصر الأمير طاز- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل).

تم اختيار الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، الرئيس الشرفي للمهرجان هذا العام، كما سيقام معرض للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية يقيمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

ويكرم المهرجان عددا من الفنانين، منهم الفنان عبده موسي صالح (الأردن)، الفنان باكو دي لوسيا (إسبانيا)، والفنان ذاكر حسين (الهند)، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة على التراث الكوري، وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.