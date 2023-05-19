وزير الطاقة السعودي: تعاوننا مع الدول العربية في الطاقة جزءٌ لا يتجزَّأ من اهتمامنا بعمقنا العربي

أكدَ وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس، أن اهتمام المملكة بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.

وأوضح الأمير بن سلمان - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، "أن هذا التعاون يتجسَّد في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة"، مشيرًا إلى "أنه على الصعيد الدولي هناك تنسيق بين المملكة مع دول (أوبك بلاس) وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عددٌ من الدول العربية"، عادًّا ذلك" حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي".

وأوضح أن المملكة وقَّعت مع عدد من الدول العربية عددًا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة، كالتي وقعت مع مصر ، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة.

وأشار الوزير بن سلمان" إلى أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز أمن الشبكات الوطنية المترابطة ومدى موثوقيتها وزيادة قدرتها على استيعاب دخول مشروعات الطاقة المتجددة وإيجاد سوق إقليمية تجارية لتبادل الطاقة الكهربائية وتمريرها بما يحقق الاستثمار والتشغيل الأمثل لمحطات التوليد الوطنية وتصدير الطاقة المتجددة وربط شبكات المشرق العربي بمثيلاتها في المغرب العربي".